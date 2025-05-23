У Херсоні окупанти вдруге обстріляли дитсадок: є руйнування
З різницею в одну добу російські війська вдруге завдали удару по одному із закладів дошкільної освіти в Дніпровському районі Херсона
Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.
Зазначається, що цього разу внаслідок обстрілу пошкоджено саму будівлю дитсадка: вибито понад 10 вікон, зафіксовані руйнування фасаду та приміщень.
На щастя, в момент обстрілу дітей у закладі не було, тож обійшлося без постраждалих.
На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Ведеться документування чергового воєнного злочину Росії.
Нагадаємо, вчора під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 43 населені пункти Херсонської області. Загинули три людини, ще шестеро поранені.
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