У передмісті Херсона з-під завалів будинку деблокували жінку
У ніч на 23 травня окупанти атакували селище Антонівка під Херсоном. Внаслідок ворожої атаки під завалами зруйнованого будинку опинилася місцева мешканка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, загарбники обстріляли Антонівку близько 23:00. На щастя, 61-річну жінку деблокували з-під завалів. У херсонки діагностували вибухову травму, уламкові поранення ноги та спини.
"Потерпілу шпиталізували у тяжкому стані", — йдеться в повідомленні.
Наразі жінка перебуває під наглядом лікарів.
Нагадаємо, вчора під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 43 населені пункти Херсонської області. Загинули три людини, ще шестеро поранені.
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