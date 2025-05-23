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23 травня 2025, 11:51

Атака дронів на Київщині: пошкоджено будинки, авто і господарські споруди

23 травня 2025, 11:51
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фото: ДСНС Київщини
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У ніч на 23 травня внаслідок атаки російських безпілотників постраждав житловий сектор в Обухівському районі Київської області

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в одному з приватних будинків виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Крім того, пошкоджено ще п'ять житлових будинків, гараж, господарську споруду та кілька транспортних засобів.

На щастя, внаслідок атаки обійшлося без загиблих і травмованих.

Рятувальні служби закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й оперативно спускатися в укриття.

Нагадаємо, 23 травня російські війська атакували ударними дронами селище Печеніги Чугуївського району на Харківщині. Через ворожі обстріли постраждав мирний мешканець.

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пожежа ДСНС Київська область атака приватні будинки дрони цивільна інфраструктура
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