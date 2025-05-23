Росіяни атакували "Шахедами" Прикарпаття: пошкоджені будівлі
Вранці 23 травня російські безпілотники атакували Івано-Франківщину. В області працювали сили протиповітряної оборони
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає RegioNews.
Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів у Коломийському районі.
Очільниця ОВА подякувала захисникам неба за відмінну роботу та службам, які ліквідовують наслідки ворожої атаки. Також закликала мешканців Прикарпаття не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, 23 травня російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Чернівецькій області. Через обстріли є пошкодження.
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
"Укрзалізниця" продовжила курсування поїзда Чернівці – Львів
23 травня 2025, 09:10Масована атака дронів на Полтавщину: знищене підприємство, виникли пожежі
23 травня 2025, 09:00Росіяни за добу майже 90 разів вдарили по Сумщині: пошкоджена інфраструктура
23 травня 2025, 08:31Армія РФ вдарила по залізниці на Буковині: наслідки атаки
23 травня 2025, 08:30Україна повернула з окупації ще дев'ятьох дітей
23 травня 2025, 08:17Посилення мобілізації: на Полтавщині створять мобільні блокпости, де чергуватиме СБУ, ТЦК і поліція
23 травня 2025, 08:10У Харкові судитимуть працівника ТЦК, який вдарив вчителя під час перевірки документів
23 травня 2025, 08:03У горах на Франківщині помер молодий чоловік
23 травня 2025, 08:00На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули три людини, ще 6 поранені
23 травня 2025, 07:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни