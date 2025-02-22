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22 лютого 2025, 16:38

В Одесі чоловік вистрелив у військовослужбовця ТЦК

22 лютого 2025, 16:38
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фото: Національна поліція
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В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю

Про це повідомила поліція Одеської області, передає RegioNews.

Інцидент трапився у суботу, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар.

28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.

Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік.

Військовослужбовця госпіталізували.

Поліцейські затримали правопорушника і передали слідчим Служби безпеки України.

Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки нападу на працівників ТЦК.

Так, у місті Жовква Львівської області чоловіки напали на працівника ТЦК, який супроводжував їх на проходження медогляду

Нещодавно двоє жителів Буковини напали з сокирами на військових.

Раніше чернігівські поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК перцевий балончик.

Також повідомлялося, що від початку 2025 року сталося уже 9 терактів, націлених на ТЦК та поліцію. Декілька людей загинуло, чимало отримали травми.

Читайте також: Підриви ТЦК в Україні - справа рук російських спецслужб: у Нацполіції розповіли, як окупанти вербують українців

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