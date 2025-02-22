В Одесі чоловік вистрелив у військовослужбовця ТЦК
В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю
Про це повідомила поліція Одеської області, передає RegioNews.
Інцидент трапився у суботу, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар.
28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.
Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік.
Військовослужбовця госпіталізували.
Поліцейські затримали правопорушника і передали слідчим Служби безпеки України.
Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки нападу на працівників ТЦК.
Так, у місті Жовква Львівської області чоловіки напали на працівника ТЦК, який супроводжував їх на проходження медогляду
Нещодавно двоє жителів Буковини напали з сокирами на військових.
Раніше чернігівські поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК перцевий балончик.
Також повідомлялося, що від початку 2025 року сталося уже 9 терактів, націлених на ТЦК та поліцію. Декілька людей загинуло, чимало отримали травми.
Читайте також: Підриви ТЦК в Україні - справа рук російських спецслужб: у Нацполіції розповіли, як окупанти вербують українців