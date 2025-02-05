07:10  05 лютого
Замах на життя військового має каратися довічним ув’язненням, — Садовий
08:35  05 лютого
На Полтавщині попрощалися з військовим ТЦК, якого застрелили на заправці
10:55  05 лютого
На Донеччині військового судитимуть за ДТП, внаслідок якої загинула журналістка
UA | RU
UA | RU
05 лютого 2025, 17:44

З початку 2025 року сталося уже 9 терактів, націлених на ТЦК та поліцію

05 лютого 2025, 17:44
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

За даними правоохоронців, за підривами біля ТЦК та замахами на поліцейських стоять спецслужби РФ, які хочуть дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський на брифінгу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вигівський заявив, що спецслужби ворога прагнуть дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві й стимулювати негативне ставлення до захисників та правоохоронців.

"Ми чітко разом із СБУ розуміємо, що це конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони", - сказав він.

За словами Вигівського, у всіх випадках диверсій та терактів особи, які скоїли злочин, встановлені та затримані.

Він додав, що російські спецслужби, як правило, вербують підлітків або осіб з низькою соціальною відповідальністю.

Нагадаємо, вдень 5 лютого у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК та СП. Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.

ТЦК поліція теракт вибух
Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: загинув чоловік, який вчинив підрив, – ЗМІ
05 лютого 2025, 14:52
СБУ затримала підривників ТЦК у Павлограді: ким виявилися зловмисники
05 лютого 2025, 12:56
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Балатувалась від партії Путіна: у Запорізькій області викрили колаборантку
05 лютого 2025, 18:49
Рейдерське захоплення: у Дніпрі силою захопили аптеку
05 лютого 2025, 18:25
У Києві аферисти продавали квартири людей і виселяли їх на вулицю
05 лютого 2025, 17:52
Двоє неповнолітніх організували автоперегони поблизу Тернополя
05 лютого 2025, 17:22
У Харкові судитимуть чоловіка, який робив підпали на залізниці
05 лютого 2025, 16:51
Завтра в Україні очікується сніг і до 8 градусів морозу
05 лютого 2025, 16:45
Окупанти атакували дроном трактор на Харківщині: поранений водій
05 лютого 2025, 16:22
У Запоріжжі пролунав вибух
05 лютого 2025, 16:01
На Тернопільщині викрили наркоторговців, які за місяць продавали майже 4000 доз наркотиків
05 лютого 2025, 16:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »