З початку 2025 року сталося уже 9 терактів, націлених на ТЦК та поліцію

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За даними правоохоронців, за підривами біля ТЦК та замахами на поліцейських стоять спецслужби РФ, які хочуть дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський на брифінгу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вигівський заявив, що спецслужби ворога прагнуть дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві й стимулювати негативне ставлення до захисників та правоохоронців.

"Ми чітко разом із СБУ розуміємо, що це конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони", - сказав він.

За словами Вигівського, у всіх випадках диверсій та терактів особи, які скоїли злочин, встановлені та затримані.

Він додав, що російські спецслужби, як правило, вербують підлітків або осіб з низькою соціальною відповідальністю.

Нагадаємо, вдень 5 лютого у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК та СП. Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.