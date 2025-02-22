В Одессе мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК

фото: Национальная полиция

В Одессе полицейские задержали мужчину, который нанес телесные повреждения военнослужащему

Об этом сообщила полиция Одесской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в субботу, 22 февраля, по улице Итальянский бульвар.

28-летний житель Березовского района вступил в конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов.

Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно травматического действия, после чего скрылся.

Военнослужащий госпитализирован.

Полицейские задержали правонарушителя и передали следователям Службы безопасности Украины.

Напомним, в последнее время в Украине участились случаи нападения на работников ТЦК.

Так, в городе Жовква Львовской области мужчины напали на работника ТЦК , сопровождавшего их на прохождение медосмотра.

Недавно двое жителей Буковины напали с топорами на военных.

Ранее черниговские полицейские задержали 43-летнего мужчину, распылившего в лицо военнослужащего ТЦК перечный баллончик.

Также сообщалось, что с начала 2025 года произошло уже 9 терактов , нацеленных на ТЦК и полицию. Несколько человек погибли, многие получили травмы.

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