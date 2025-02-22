В Одессе мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК
В Одессе полицейские задержали мужчину, который нанес телесные повреждения военнослужащему
Об этом сообщила полиция Одесской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел в субботу, 22 февраля, по улице Итальянский бульвар.
28-летний житель Березовского района вступил в конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов.
Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно травматического действия, после чего скрылся.
Военнослужащий госпитализирован.
Полицейские задержали правонарушителя и передали следователям Службы безопасности Украины.
Напомним, в последнее время в Украине участились случаи нападения на работников ТЦК.
Так, в городе Жовква Львовской области мужчины напали на работника ТЦК , сопровождавшего их на прохождение медосмотра.
Недавно двое жителей Буковины напали с топорами на военных.
Ранее черниговские полицейские задержали 43-летнего мужчину, распылившего в лицо военнослужащего ТЦК перечный баллончик.
Также сообщалось, что с начала 2025 года произошло уже 9 терактов , нацеленных на ТЦК и полицию. Несколько человек погибли, многие получили травмы.
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