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18 лютого 2025, 19:58

Суд змінив покарання двом жителям Буковини, які напали з сокирами на працівників ТЦК

18 лютого 2025, 19:58
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Апеляційний суд Чернівецької області змінив вирок двом буковинцям, які у березні минулого року з сокирами напали на працівників ТЦК в селі Плиска на пропускному пункті «Голеча»

Відповідне рішення ухвалив Чернівецький апеляційний суд, передає RegioNews.

Нападники - рідні брати з села Путили, один з них військовий. Один з чоловіків під’їхав до пункту верхи на коні та сокирою у руках, а інший на жовтій "Ниві" намагався наїхати на військових. Одного військового чоловік збив, а інших встиг відскочити. Потім 43-річний водій "Ниви" розвернувся, знову під’їхав до представників ТЦК, вийшов з машини із сокирою та завдав їм кілька ударів обухом.

У суді один з чоловіків мотивував свою поведінку тим, що його син був військовослужбовцем і зник на фронті. Другий чоловік розповів, що він також військовослужбовець, він служив у добровольчому батальйоні і його звільнення офіційно не оформили. Під час зупинки працівниками ТЦК він не мав при собі документів, тож у нього виник конфлікт з працівниками військкомату.

Чоловіки визнавали свої дії неправильними і просили вибачення у військових. Суд першої інстанції призначив їм покарання за хуліганство у вигляді позбавлення воли на три роки та три місяці.

Адвокат обвинувачених подав апеляційну скаргу. 7 лютого Чернівецький апеляційний суд змінив вирок у справі про хуліганський напад на працівників ТЦК та СП і призначив їм покарання – ув'язнення строком на один рік.

Нагадаємо, раніше чернігівські поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК перцевий балончик.

Також повідомлялося, що від початку 2025 року сталося уже 9 терактів, націлених на ТЦК та поліцію. Декілька людей загинуло, чимало отримали травми.

Служба безпеки України закликає повідомляти про спроби вербування російськими агентами українців для підриву ТЦК.

Читайте також: Підриви ТЦК в Україні - справа рук російських спецслужб: у Нацполіції розповіли, як окупанти вербують українців

Буковина військові напад Чернівецька область ТЦК
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