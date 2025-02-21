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В середу, 19 лютого, у Хмельницькому близько 03:00 на лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що приміщення ТЦК заміновано

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На місце прибули поліцейські та рятувальники. Вони обстежили будівлю та прилеглу територію, проте інформація не підтвердилася.

Правоохоронці швидко встановили псевдомінера – ним виявився 51-річний житель міста. Чоловіка затримали за кілька годин неподалік його помешкання.

Фігуранту оголосили підозру, вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Зазначається, що затриманий раніше мав судимість за майнові злочини.

Нагадаємо, на Львівщині 60-річний чоловік повідомив поліції про замінування ТЦК. Коли інформація не підтвердилась, його затримали.