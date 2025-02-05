Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Впродовж останнього тижня в Україні сталась низка злочинів, пов'язаних з тероиристичними актами відносно працівників ТЦК та СП. Правоохоронці підкреслили, що за цим стоїть російська ФСБ. Метою росіян є дискредитація ролі ТЦК та правоохоронних органів в Україні. У Нацполіції розповіли, як росіяни вербують для таких "завдань" українців.

За словами голови Нацполіції Івана Вигівського, росіяни шукають українців через месенджери та інтернет-спільноти. Окупанти обіцяють громадянам "швидкий" заробіток. Частіше за все погоджуються безробітні люди, або ті, хто веде асоціальний спосіб життя. Проте в результаті замість грошей вони отримують довічне позбавлення волі.

"Росія вербує наших громадян достатньо молодого віку, 20 років і менше. Це люди, які не усвідомлюють всієї відповідальності, і того, що вони роблять, бо це особи з низькою соціальною відповідальності. У Чернівцях це особи, які займалися наркозбутами, ми їх документували. Хочу сказати, що росіяни в більшості випадків не платять гроші, як обіцяють. Крім того, ці два останніх випадки – Рівне і сьогоднішній випадок - говорять про те, що вони ліквідують завербованих осіб", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі затримали трьох агентів РФ, які підпалювали авто військових. У період з 18 по 23 січня вони підпалили три машини українських захисників на замовлення російських спецслужб.