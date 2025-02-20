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20 лютого 2025, 15:09

Фейсбук блокує сторінки районних ТЦК та їх відділів

20 лютого 2025, 15:09
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фото з відкритих джерел
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Фейсбук все частіше блокує сторінки районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, передає RegioNews.

За його словами, Фейсбук періодично блокує сторінки районних ТЦК та їх відділів. Вже щонайменше 5 таких випадків в Полтавської області і трапляються вони все частіше.

Оскарження не допомагають, зауважив Істомін.

"Як я розумію скаржаться російські боти на "видавання себе за іншу особу". Як може сторінка видавати себе за когось - алгоритми Фейсбука не пояснюють", - каже речник Полтавського ТЦК.

Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки нападу на працівників ТЦК.

Так, наприклад, нещодавно двоє жителів Буковини напали з сокирами на військових.

Раніше чернігівські поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК перцевий балончик.

Також повідомлялося, що від початку 2025 року сталося уже 9 терактів, націлених на ТЦК та поліцію. Декілька людей загинуло, чимало отримали травми.

Служба безпеки України закликає повідомляти про спроби вербування російськими агентами українців для підриву ТЦК.

Читайте також: Підриви ТЦК в Україні - справа рук російських спецслужб: у Нацполіції розповіли, як окупанти вербують українців

Полтавська область ТЦК Фейсбук блокування соцмережі
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