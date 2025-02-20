Фото: Нацполіція

60-річний чоловік повідомив поліції про нібито замінування ТЦК. Коли інформація не підтвердилась, його затримали

Про це повідомляє Нацполіція Львівської області, передає RegioNews.

12 лютого 60-річний житель Львівщини повідомив про замінування Дрогобицького РТЦК та СП (ТЦК). Туди вирушили фахівці. Проте насправді жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не знайшли.

60-річного "мінера" затримали. Йому повідомили про підозру про неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік повідомив про мінування ТЦК. Проте правоохоронці не знайшли там небезпечних предметів. Псевдомінувальником виявився 53-річний чоловік. Він пояснив свою мотивацію тим, що був незадоволений діями працівників будівлі.