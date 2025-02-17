У Львівській області порізали працівника ТЦК: що відомо

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У місті Жовква Львівської області чоловіки напали на працівника територіального комплектування, який супроводжував їх на проходження медогляду

Як передає RegioNews, про це повідомили у Львівському ТЦК.

Напад стався у понеділок, 17 лютого, близько 12 год. Військовий разом із двома мобілізованими йшов до місцевої лікарні, де ті мали пройти військово-лікарську комісію. Чоловіки напали на працівника ТЦК і завдали йому різані рани гострим предметом.

Після нападу один із мобілізованих утік, його оголосили в розшук.

У поліції порушили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Також триває службове розслідування у Львівському районному ТЦК.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік "замінував" ТЦК. Зловмисник повідомив про "мінування" відомства, тому що був незадоволений його роботою.