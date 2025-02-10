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10 лютого 2025, 14:51

У Чернігові чоловік напав на військового ТЦК: поліція затримала зловмисника

10 лютого 2025, 14:51
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фото: Національна поліція
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Чернігівські поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК перцевий балончик

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Зазначається, інцидент трапився 6 лютого. Чоловік відмовився надати працівникам ТЦК та СП документи для перевірки, поводився агресивно, замахнувся на одного з військових телескопічним кийком, після чого розпилив йому в обличчя перцевий балончик і втік.

Після скоєного чоловік зачинився у своїй квартирі.

Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного – ним виявився 43-річний містянин.

Правоохоронці провели у нього обшук із залученням кінолога. У ході обшуку вилучили телескопічний кийок, майже 1 кг коноплі та близько 200 набоїв різного калібру.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Фігуранту повідомили про підозру за такими статтями:

  • за ч. 2 статті 350 (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі);
  • за ч. 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального Кодексу України.

Також слідчі готують повідомлення зловмиснику про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція за найтяжчою з цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Як відомо, від початку 2025 року сталося уже 9 терактів, націлених на ТЦК та поліцію. Декілька людей загинуло, чимало отримали травми.

Нагадаємо, Служба безпеки України закликає повідомляти про спроби вербування російськими агентами українців для підриву ТЦК.

Читайте також: Підриви ТЦК в Україні - справа рук російських спецслужб: у Нацполіції розповіли, як окупанти вербують українців

Чернігів ТЦК напад перцевий балончик зброя
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