Справа Стерненка: судове засідання перенесли через неявку чотирьох адвокатів

Слухання має відбутися 29 вересня

Слухання має відбутися 29 вересня

Фото з відкритих джерел

24 вересня в Приморському райсуді Одеси почалося підготовче засідання по справі одеського активіста Сергія Стерненка, обвинуваченого у вбивстві.

Про це пише RegioNews з посиланням на Odessa.online.

Під час засідання Сергій Стерненко наполягав на тому, щоб справа була розглянута колегією суддів. Дане клопотання суд задовольнив.

Також прокуратура наполягала на обрання активісту запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО, а адвокат Стерненка Масі Найєм звернувся до суду з клопотанням про повернення обвинувального акта прокурору, так як вважає, що дії його підзахисного невірно кваліфіковані — за ст. 115 (умисне вбивство), а не за ст. 116 (вбивство в стані сильного душевного хвилювання).

Ні по одному з цих клопотань суд не виніс рішення, а взяв перерву до 29 вересня. Причиною стала неявка чотирьох з п'яти адвокатів Стерненка.

Нагадаємо, 11 червня одеському активісту Сергію Стерненку СБУ повідомила про підозру за статтями "умисне вбивство" і "незаконне носіння холодної зброї".

12 червня біля будівлі Шевченківського районного суду Києва, який має обрати запобіжний захід для одеського активіста Сергія Стерненко, сталися сутички з поліцією.

Раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненка зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей у декларації генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.

13 серпня активіст Сергій Стерненко отримав в СБУ обвинувальний акт у справі про вбивство Івана Кузнєцова в травні 2018 року.