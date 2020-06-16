Справа Стерненка: активіста відправили під домашній арешт
Одеського активіста Сергія Стерненка, якого підозрюють у вбивстві під час самозахисту від нападу, обрали запобіжний захід - суд відправив його під цілодобовий домашній арешт на 60 днів.
Про це повідомляє RegioNews.
"Застосувати до підозрюваного Стерненка Сергія Вячеславовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - повідомив суддя.
Крім цього, суд відхилив клопотання про взяття Стерненко на поруки, а відбувати домашній арешт призначили на території військової частини в Одесі. Сам Стерненко опублікував текст постанови і зазначив, що виконати його неможливо.
Після постанови суду, Стерненко з підтримуючими його активістами відправився мітингувати під будинок генпрокурора Ірини Венедіктової, а після - до Офісу президента, де кілька сотень активістів скандували "Київ, вставай!", "Аваков чорт!", "Зелю геть!".
Нагадаємо, напередодні під судом, де обирали міру запобіжного заходу для Стерненко, сталися сутички - поліція затримала 5 осіб. Однак згодом усіх затриманих відпустили.