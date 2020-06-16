Справа Стерненка: активіста відправили під домашній арешт

Відбувати домашній арешт постановили на території військової частини

Відбувати домашній арешт постановили на території військової частини

Фото: з відкритих джерел

Одеського активіста Сергія Стерненка, якого підозрюють у вбивстві під час самозахисту від нападу, обрали запобіжний захід - суд відправив його під цілодобовий домашній арешт на 60 днів.

Про це повідомляє RegioNews.

"Застосувати до підозрюваного Стерненка Сергія Вячеславовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - повідомив суддя.

Крім цього, суд відхилив клопотання про взяття Стерненко на поруки, а відбувати домашній арешт призначили на території військової частини в Одесі. Сам Стерненко опублікував текст постанови і зазначив, що виконати його неможливо.

Після постанови суду, Стерненко з підтримуючими його активістами відправився мітингувати під будинок генпрокурора Ірини Венедіктової, а після - до Офісу президента, де кілька сотень активістів скандували "Київ, вставай!", "Аваков чорт!", "Зелю геть!".

Нагадаємо, напередодні під судом, де обирали міру запобіжного заходу для Стерненко, сталися сутички - поліція затримала 5 осіб. Однак згодом усіх затриманих відпустили.