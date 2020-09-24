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24 вересня 2020, 12:29 5

Вирубка лісу: на Донеччині викрили нелегальний бізнес на мільйони гривень

24 вересня 2020, 12:29 5
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Збиток, завданий природному середовищу, складає близько 4 мільйонів гривень
Фото: Нацполіція
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Поліцейські викрили групу "чорних" лісорубів, які знищували лісові насадження на території чотирьох районів Донецької області. Група з чотирьох осіб діяла протягом 2019-2020 років.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зловмисники вирубували ліс у Добропільському, Мар'їнському, Бахмутському, Покровському районах", - йдеться у повідомленні.

Лісоруби працювали "вахтовим" методом, змінюючи місця злочинів з метою конспірації. Дрова реалізовували за ціною 700 гривень за кубометр.

Розшуковці проаналізували факти незаконної вирубки дерев у різних частинах Донецької області та встановили, що до них причетна одна й та сама група осіб. У результаті оперативної комбінації поліцейські задокументували три факти вирубки дерев.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу, яка спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від п’яти до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що не побачив тих масштабів незаконної вирубки лісу у Харківській області, як це було рік тому.

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