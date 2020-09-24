Справу про збитки від формули "Роттердам+" залишили закритою

Таке рішення ухвалив ВАКС

Таке рішення ухвалив ВАКС

Фото: Рixabay

Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу колишнього заступника генерального прокурора Віктора Чумака на постанову прокурора САП про закриття справи щодо завдання збитків від формули “Роттердам+”.

Про це інформує RegioNews з посиланням на УНН.

"Відмовити в задоволені скарги адвоката, що діє в інтересах заявника Чумака на рішення прокурора САП про закриття кримінального провадження...”, — сказала суддя Катерина Широка.

Нагадаємо, 24 вересня прокурор САП Віталій Пономаренко в ході засідання Вищої антикорупційного суду заявив, що досудове розслідування у справі "Роттердам+" не змогло встановити факти вчинення злочину або шкоди від дії цієї формули.

Раніше повідомлялося, що САП закрила справу "Роттердам+", а в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.