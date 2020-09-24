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24 вересня 2020, 14:32 3

Справу про збитки від формули "Роттердам+" залишили закритою

24 вересня 2020, 14:32 3
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Таке рішення ухвалив ВАКС
Таке рішення ухвалив ВАКС
Фото: Рixabay
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Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу колишнього заступника генерального прокурора Віктора Чумака на постанову прокурора САП про закриття справи щодо завдання збитків від формули “Роттердам+”.

Про це інформує RegioNews з посиланням на УНН.

"Відмовити в задоволені скарги адвоката, що діє в інтересах заявника Чумака на рішення прокурора САП про закриття кримінального провадження...”, — сказала суддя Катерина Широка.

Нагадаємо, 24 вересня прокурор САП Віталій Пономаренко в ході засідання Вищої антикорупційного суду заявив, що досудове розслідування у справі "Роттердам+" не змогло встановити факти вчинення злочину або шкоди від дії цієї формули.

Раніше повідомлялося, що САП закрила справу "Роттердам+", а в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.

суд ВАКС заява прокуратура Роттердам+
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