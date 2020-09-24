Дело Стерненко: судебное заседание перенесли из-за неявки четырех адвокатов

Слушание должно состояться 29 сентября

Слушание должно состояться 29 сентября

Фото из открытых источников

24 сентября в Приморском райсуде Одессы началось подготовительное заседание по делу одесского активиста Сергея Стерненко, обвиняемого в убийстве.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Odessa.online.

Во время заседания Сергей Стерненко настаивал на том, чтобы дело было рассмотрено коллегией судьей. Данное ходатайство суд удовлетворил.

Также прокуратура настаивала на избрании активисту меры пресечения в виде содержания в СИЗО, а адвокат Стерненко Маси Найем обратился в суд с ходатайством о возвращении обвинительного акта прокурору, так как считает, что действия его подзащитного неверно квалифицированы — по ст. 115 (умышленное убийство), а не по ст. 116 (убийство в состоянии сильного душевного волнения).

Ни по одному из этих ходатайств суд не вынес решения, а взял перерыв до 29 сентября. Причиной стала неявка четверых из пяти адвокатов Стерненко.

Напомним, 11 июня одесскому активисту Сергею Стерненко СБУ сообщила о подозрении по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение холодного оружия".

12 июня возле здания Шевченковского районного суда Киева, который должен избрать меру пресечения для одесского активиста Сергея Стерненко, произошли стычки с полицией.

Ранее Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко обязал НАБУ расследовать представление ложных сведений в декларации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года.