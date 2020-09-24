У Краматорську співробітника СБУ зловили на хабарі

Він вимагав $30 тисяч у іноземця, який є підозрюваним у кримінальному провадженні

Він вимагав $30 тисяч у іноземця, який є підозрюваним у кримінальному провадженні

Фото: СБУ

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України затримали у Краматорську співробітника Служби за вимагання хабара.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ. Слідчий ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за $30 тисяч обіцяв змінити правову кваліфікацію складу правопорушення чоловіка, а також сприяти в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна. Оперативники спецслужби затримали слідчого у власній квартирі, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання зловмисника. До суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади", - йдеться у повідомленні. Раніше повідомлялось, що САП повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду. 21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.

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