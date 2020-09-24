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24 вересня 2020, 12:09 5

У Краматорську співробітника СБУ зловили на хабарі

24 вересня 2020, 12:09 5
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Він вимагав $30 тисяч у іноземця, який є підозрюваним у кримінальному провадженні
Він вимагав $30 тисяч у іноземця, який є підозрюваним у кримінальному провадженні
Фото: СБУ
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Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України затримали у Краматорську співробітника Служби за вимагання хабара.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Слідчий ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за $30 тисяч обіцяв змінити правову кваліфікацію складу правопорушення чоловіка, а також сприяти в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна.

Оперативники спецслужби затримали слідчого у власній квартирі, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання зловмисника.

До суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що САП повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду.

21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.

хабар СБУ кримінальна справа Донецька область правоохоронці
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