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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
12 червня 2020, 17:29 17

Справа Стерненка: під будівлею Шевченківського суду відбулися сутички

12 червня 2020, 17:29 17
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Інформації про постраждалих наразі немає
Інформації про постраждалих наразі немає
Фото: Telegram
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12 червня біля приміщення Шевченківського районного суду Києва, який має обрати запобіжний захід для одеського активіста Сергія Стерненка, відбулися сутички з поліцією.

Про це повідомляє "Громадське", передає RegioNews.

За інформацією журналістів, служба судової охорони та поліція не впускали людей, що зібрались на підтримку Стерненка, і журналістів до зали суду.

Раніше сторона захисту Стерненка наполягала на необхідності забезпечити проходження людей в залу, зокрема і тих, хто заявив про готовність взяття на поруки активіста.

Відомо, шо правоохоронці аргументували свої дії "внутрішнім розпорядженням". Депутатів, які виявили бажання взяти активіста на поруки, до зали суду пропускають. У суді перебувають шестеро нардепів від партії "Голос" і троє від "Європейської Солідарності".

Мітингувальники на вулиці підпалили димові шашки та петарди, деякі з них заявили про побиття поліцією.

Нагадаємо, 11 червня одеському активісту Сергію Стерненку СБУ повідомила про підозру за статтями "умисне вбивство" та "незаконне носіння холодної зброї".

суд Київ конфлікт бійка Сергій Стерненко активісти
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