Справа Стерненка: під будівлею Шевченківського суду відбулися сутички

Інформації про постраждалих наразі немає

Інформації про постраждалих наразі немає

Фото: Telegram

12 червня біля приміщення Шевченківського районного суду Києва, який має обрати запобіжний захід для одеського активіста Сергія Стерненка, відбулися сутички з поліцією.

Про це повідомляє "Громадське", передає RegioNews.

За інформацією журналістів, служба судової охорони та поліція не впускали людей, що зібрались на підтримку Стерненка, і журналістів до зали суду.

Раніше сторона захисту Стерненка наполягала на необхідності забезпечити проходження людей в залу, зокрема і тих, хто заявив про готовність взяття на поруки активіста.

Відомо, шо правоохоронці аргументували свої дії "внутрішнім розпорядженням". Депутатів, які виявили бажання взяти активіста на поруки, до зали суду пропускають. У суді перебувають шестеро нардепів від партії "Голос" і троє від "Європейської Солідарності".

Мітингувальники на вулиці підпалили димові шашки та петарди, деякі з них заявили про побиття поліцією.

Нагадаємо, 11 червня одеському активісту Сергію Стерненку СБУ повідомила про підозру за статтями "умисне вбивство" та "незаконне носіння холодної зброї".