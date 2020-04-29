Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти Венедіктової

Таке рішення було прийняте через бездіяльність Національного антикорупційного бюро

Фото: Facebook

Таке рішення було прийняте через бездіяльність Національного антикорупційного бюро

Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненко зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей в декларації генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Активіст оприлюднив фотокопію ухвали суду, згідно із якою НАБУ має внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості із заяви активіста, яку він раніше направив до антикорупційного органу.

Заяву я подавав щодо недекларування майна (годинника за 10к євро та членства у ГО з ознаками прибутковості) генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою", - повідомив активіст.

Він додав, що також буде подавати заяви про незадекларовану квартиру чиновниці, про яку повідомляли журналіти програми "Схеми".

Нагадаємо, журналісти проекту "Схеми" з'ясували, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова живе у квартирі в будинку на вулиці Круглоуніверситетській в Києві. Цієї квартири немає ні в декларації Венедиктової, ні в декларації її чоловіка.

Також повідомлялося, що чоловік Венедіктової Денис Колесник носить незадекларований годинник Hublot із діамантами, вартість якого оцінюють в 1,5 млн.грн.