Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти Венедіктової
Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненко зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей в декларації генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Активіст оприлюднив фотокопію ухвали суду, згідно із якою НАБУ має внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості із заяви активіста, яку він раніше направив до антикорупційного органу.
Заяву я подавав щодо недекларування майна (годинника за 10к євро та членства у ГО з ознаками прибутковості) генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою", - повідомив активіст.
Він додав, що також буде подавати заяви про незадекларовану квартиру чиновниці, про яку повідомляли журналіти програми "Схеми".
Нагадаємо, журналісти проекту "Схеми" з'ясували, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова живе у квартирі в будинку на вулиці Круглоуніверситетській в Києві. Цієї квартири немає ні в декларації Венедиктової, ні в декларації її чоловіка.
Також повідомлялося, що чоловік Венедіктової Денис Колесник носить незадекларований годинник Hublot із діамантами, вартість якого оцінюють в 1,5 млн.грн.
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