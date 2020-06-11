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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 червня 2020, 14:31 12

СБУ повідомила про підозру в умисному вбивстві активісту Стерненку

11 червня 2020, 14:31 12
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Він заявляє, що це було не вбивство, а необхідна самооборона
Він заявляє, що це було не вбивство, а необхідна самооборона
Фото: скріншот відео
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11 червня одеському активісту Сергію Стерненку СБУ повідомила про підозру за статтями "умисне вбивство" та "незаконне носіння холодної зброї".

Про це Стерненко повідомив у Facebook, передає RegioNews.

11 червня він прибув до Головного слідчого управління СБУ для отримання підозри.

Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 — умисне вбивство та "незаконне" носіння холодної зброї", - написав він.

На думку активіста, підозру вручено попри те, що вбивства не було, а була необхідна оборона.

Також він заявив, що декілька експертиз встановили, що ніж, який проходить у справі як речовий доказ, не є холодною зброєю.

Також відомо, що нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос заявив про готовність клопотати про взяття Стерненка на поруки під час суду про обрання запобіжного заходу.

Справа стосується подій 24 травня 2018 року, коли двоє чоловіків напали на колишнього керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. За словами активіста, він відбивався і смертельно поранив одного із нападників ножем.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненко зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей в декларації генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

підозра СБУ Сергій Стерненко активісти
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