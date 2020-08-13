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13 серпня 2020, 19:33 3

Сергій Стерненко отримав обвинувальний акт у справі про вбивство

13 серпня 2020, 19:33 3
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Справу відправлять до Приморського райсуду Одеси
Справу відправлять до Приморського райсуду Одеси
Фото: Сергій Стерненко Telegram
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У четвер, 13 серпня, активіст Сергій Стерненко отримав в СБУ обвинувальний акт у справі щодо вбивства Івана Кузнєцова у травні 2018 року.

Про це Стерненко повідомив у Telegram, пише Regionews.

​Приходили із адвокатом Ореховським забирати мій обвинувальний акт по сфабрикованій справі. По тій самій справі, в якій мене звинувачують у тому, що я захистив своє життя. На відміну від всіляких суддів вовків як не ховаюсь, не боюсь, прийшов сам і буду процесуально битись. Під СБУ для нас нагнали 2 автозака, автобус поліції, пріус патрульних та ще купу людей в цивільному", – зазначив активіст.

Також Стерненко повідомив, що далі справу повинні відправити у Приморський райсуд Одеси для розгляду по суті. Однак, активіст має намір звернутися до Верховного суду з вимогою змінити підсудність на один з судів Києва.

Нагадаємо, 11 червня одеському активісту Сергію Стерненку СБУ повідомила про підозру за статтями "умисне вбивство" та "незаконне носіння холодної зброї".

12 червня біля приміщення Шевченківського районного суду Києва, який має обрати запобіжний захід для одеського активіста Сергія Стерненка, відбулися сутички з поліцією.

16 червня активіста відправили під домашній арешт

Раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненко зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей в декларації генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

суд Одеса СБУ убивство кримінальна справа Сергій Стерненко активісти
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