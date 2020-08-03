На Одещині виявили рекордну партію кокаїну ціною більш ніж 200 мільйонів
У морському порту "Південний" Одеської області виявили рекордну партію кокаїну на більш ніж 200 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби, передає RegioNews.
Відомо, що наркотики намагалися ввезти в Україну в контейнері з бананами, вони були приховані у вентиляційних люках.
Кокаїн розфасований в 47 брикетах. Кожен брикет мав свою фірмову маркування у вигляді букв і цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату", - повідомили прикордонники.
За даним фактом порушено справу за ст.305 Кримінального кодексу України "контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів".
Нагадаємо, на Одещині виявили плантацію коноплі з "товаром" на 40 мільйонів гривень. Правоохоронці нарахували на плантації понад 1700 кущів.