Закриють все, крім "7 кілометра": На Одещині ввели карантин

В Одеській облдержадміністрації прийнято рішення обмежити роботу закладів та об'єктів торгівлі в області

Фото: Траса

В Одеській облдержадміністрації прийнято рішення обмежити роботу закладів та об'єктів торгівлі в області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Траса Е-95".

Як і у випадку з Одесою, виняток буде зроблено для продовольчих магазинів і аптек. Крім того, ведеться робота з керівниками релігійних організацій і храмів.

"З 00:00 17 березня максимально обмежити роботу таких закладів незалежно від форми власності, як дитячі розважальні центри, ДЮСШ, спортзали басейни, зоопарки, магазини, будівельні та інші ринкіи (крім продуктових). Керівникам підприємств рекомендовано перевести співробітників на дистанційну роботу, – йдеться у розпорядженні.

У той же час, найбільший промтоварний ринок півдня України - "7 кілометр" - працює і закриватися не збирається. У зв'язку з цим, в ОДА ще не вирішили, як діяти.

Як розповів віце-губернатор Одещини В'ячеслав Овечкін, роботодавцям рекомендували максимально обмежити роботу всіх закладів, де працює більше 10 осіб, і по можливості перевести співробітників на дистанційну роботу. Це стосується і працівників самої ОДА.

Раніше повідомлялося, що Львів і Одеса закривають усі магазини, окрім продуктових і аптек

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