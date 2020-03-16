Закроют все, кроме "7 километра": На Одещине ввели карантин

В Одесской облгосадминистрации принято решение ограничить работу учреждений и объектов торговли в области

Фото: Трасса

В Одесской облгосадминистрации принято решение ограничить работу учреждений и объектов торговли в области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Трасса Е-95".

Как и в случае с Одессой, исключение будет сделано для продовольственных магазинов и аптек. Кроме того ведется работа с руководителями религиозных организаций и храмов.

"С 00:00 17 марта максимально ограничить работу таких учреждений вне зависимости от формы собственности, как детских развлекательных центров, ДЮСШ, спортзалов, бассейнов, зоопарков, магазинов, строительных и прочих рынков (кроме продуктовых). Руководителям предприятий рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу, – говорится в распоряжении.

В то же время, крупнейший промтоварный рынок юга Украины - "7 километр" - работает и закрываться не собирается. В связи с этим, в ОГА еще не решили, как поступить.

Как рассказал вице-губернатор Одесщины Вячеслав Овечкин, работодателям рекомендовали максимально ограничить работу всех заведений, где работает больше 10 человек, и по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу. Это касается и работников самой ОГА.

Ранее сообщалось, что Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек

Напомним, что В Николаеве приостанавливают работу всех мест развлекательного характера.

В свою очередь херсонцы возмущены бездействием городских властей в условиях карантина.

Также в Харькове закрыли школы и сады на карантин.

В Ужгороде будут работать только продуктовые, аптеки и АЗС. Для профилактики коронавируса временно закроют все объекты общего пользования, за нарушения будут штрафовать.

В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

Коронавирус в Черновцах: аптекам и продуктовым магазинам предлагают работать круглосуточно, а кафе и бары закрыть. Продуктовые супермаркеты должны обеспечить работу всех касс и обустроить станции гигиены рук.

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С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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