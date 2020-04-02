Центрові легеневого здоров’я у Львові передали медичний вантаж

Медичний вантаж вагою 8 тонн розподілять серед 13 закладів охорони здоров’я. Частину передали у Центр легеневого здоров’я – це одна з лікарень, яка визначена опорною

Центр легеневого здоров'я. Фото: Львівська ОДА

Медичний вантаж вагою 8 тонн розподілять серед 13 закладів охорони здоров’я. Частину передали у Центр легеневого здоров’я – це одна з лікарень, яка визначена опорною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

Вантаж містить кисневі маски, медичні респіратори, медичні маски посилені, медичні костюми біозахисту, рукавиці, термометри, фільтри ШВЛ, бахіли, шапки одноразові.

"Розпочався розподіл цього вантажу – до Кам’янка-Бузької, Сокальської, Стрийської районних лікарень, обласну інфекційну лікарню та до Центру легеневого здоров'я. До цього центру буде також закуплено більше 20-ти апаратів ШВЛ. Додатково очікуємо поставку ПЛР-тестів, які вже завтра будуть доставлені на Львівщину. Ми вже розпочали масовий скринінг експрес-тестами мешканців області – в кожен район виїжджають мобільні групи для тестування частки населення, яка зараз у групі ризику", - сказав голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

За словами генерального директора закладу Любомира Рака, у Центрі розгорнуто для лікування пацієнтів з коронавірусом 140 ліжок, усі вони забезпечені кисневими точками.

"Крім того, ми розширили реанімаційне відділення до 20 ліжок, які також мають доступ до кисню. Ми маємо 8 апаратів штучної вентиляції легень. Серед усіх пацієнтів, які зараз перебувають на лікуванні, двоє з підозрою на коронавірус, у них взято необхідні аналізи. Лікарня в повному обсязі забезпечена респіраторами, засобами захисту, дезінфікуючими засобами та іншим", - розповів він.

У Львівській області 5 хворих на COVID-19 у важкому стані. В регіоні підтверджено 12 випадків інфікування коронавірусом, одна людина одужала.

В Україні виявлено 804 випадки захворювання на коронавірус. Найбільша кількість хворих у Києві, Чернівецькій і Тернопільській областях, там показники інфікованих перевищили сотню.

Нагадаємо, у Львівській області медики та комунальники отримають доплати за роботу в умовах карантину. Для всіх інших працівників премії скасовуються, в тому числі й преміювання мера.

У Львові в парках та скверах заборонили вживати їжу та напої. А також частково змінили правила відвідування торгових закладів. На вході у заклади повинні бути дезінфікуючі засоби. Усі торгові мережі мешканці та гості міста зможуть відвідувати лише у масках. Торгові мережі мають подбати про розміщення точок продажу масок.

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