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Ірина Федоляк
Журналіст
01 квітня 2020, 17:29 1

У Львові в парках та скверах заборонили вживати їжу та напої

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01 квітня 2020, 17:29 1
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В місті заборонено також перебувати без маски у людних місцях
Фото: Львівська міська рада
В місті заборонено також перебувати без маски у людних місцях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"На п’ятницю, суботу та неділю буде посилена робота нашої Муніципальної варти і поліції з патрулювання парків, скверів. Тому що, чесно кажучи, те, що ми мали на минулих вихідних — це є поза межею здорового глузду. Коли люди собі ватру палять, шашлики роблять. Це недопустимі речі", — зауважив міський голова Львова Андрій Садовий.

Якщо хтось ще має сумніви, варто подивитися на ситуацію в Італії, Німеччині, Іспанії… Люди просто не розуміють, на порозі якої біди стоїть.

"Ця статистика, яку ми маємо, показує динаміку. Ми не можемо спрогнозувати, як буде розвиватись ситуація в Україні. Але якщо ми будемо дотримуватись правил, то це гарантія того, що менша кількість людей захворіють. І наші медичні установи зможуть впоратись з тою кількістю захворілих", - наголошує мер.

У Львові частково змінили правила відвідування торгових закладів. На вході у заклади повинні бути дезінфікуючі засоби. Усі торгові мережі мешканці та гості міста зможуть відвідувати лише у масках. Торгові мережі мають подбати про розміщення точок продажу масок.

Для дезінфекції у під’їздах житлових будинків в місті купили спеціальне обладнання — акумуляторні ранцеві обприскувачі. Дезінфікуються підвіконники, поручні у будинках, лавки, дитячі і спортивні майданчики. На вулицях працюють порохотяги і водовозки. Проводиться дезінфекція вулиць, зупинок громадського транспорту.

У місті працює громадський транспорт — автобуси, трамваї і тролейбуси. Вхід дозволено лише у масці. Двічі на день транспорт дезінфікують, а водії забезпечені засобами особистого захисту. З понеділка розпочато експрес-тестування водіїв.

В Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, у Львівській області 6. Зафіксовано 17 летальних випадків.

Нагадаємо, у Львівській області медики та комунальники отримають доплати за роботу в умовах карантину. Для всіх інших працівників премії скасовуються, в тому числі й преміювання мера.

На Львівщині масово тестуватимуть населення на коронавірус. З наступного тижня перевірятимуть тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт із хворими на коронавірус.

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Автор(и) статті: Ірина Федоляк

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