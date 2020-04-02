Центру легочного здоровья во Львове передали медицинский груз

Медицинский груз весом 8 тонн распределят среди 13 учреждений здравоохранения. Часть передали в Центр легочного здоровья – это одна из больниц, которая определена как опорная

Центр легочного здоровья. Фото: Львовская ОГА

Медицинский груз весом 8 тонн распределят среди 13 учреждений здравоохранения. Часть передали в Центр легочного здоровья – это одна из больниц, которая определена как опорная

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

Груз содержит кислородные маски, медицинские респираторы, медицинские маски усиленые, медицинские костюмы биозащиты, рукавицы, термометры, фильтры ИВЛ, бахилы, одноразовые шапки.

"Началось распределение этого груза – в Каменко-Бускую, Сокальскую, Стрыйскую районные больницы, в областную инфекционную больницу и Центр легочного здоровья. Для этого центра будет также закуплено более 20-ти аппаратов ИВЛ. Дополнительно ожидаем поставку ПЦР-тестов. Мы уже начали массовый скрининг экспресс-тестами жителей области – в каждый район выезжают мобильные группы для тестирования населения из группы риска", - сказал глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

По словам генерального директора заведения Любомира Рака, в Центре развернуто для лечения пациентов с коронавирусом 140 коек, все они снабжены кислородными точками.

"Кроме того, мы расширили реанимационное отделение до 20 коек, которые также имеют доступ к кислороду. У нас 8 аппаратов искусственной вентиляции легких. Среди всех пациентов, которые сейчас находятся на лечении, двое с подозрением на коронавирус, у них взяты необходимые анализы. Больница в полном объеме обеспечена респираторами, средствами защиты, дезинфицирующими средствами и другим", - рассказал он.

Во Львовской области 5 больных COVID-19 в тяжелом состоянии. В регионе подтверждено 12 случаев инфицирования коронавирусом, один человек выздоровел.

В Украине выявлено 804 случая заболевания коронавирусом. Самое большое количество больных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях, там показатели инфицированных превысили сотню.

Напомним, во Львовской области медики и коммунальщики получат доплаты за работу в условиях карантина. Для всех других работников премии отменяются, в том числе и премирование мэра.

Во Львове в парках и скверах запретили употреблять еду и напитки. А также частично изменили правила посещения торговых заведений. На входе в заведения должны быть дезинфицирующие средства. Все торговые сети жители и гости города смогут посещать только в масках. Торговые сети должны позаботиться о размещении точек продажи масок.

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