2 квітня стало відомо про новий випадок захворювання у Кіровоградській області, понад 600 людям уже зробили тести на наявність COVID-19 в організмі

Фото: Кіровоградська ОДА

2 квітня стало відомо про новий випадок захворювання у Кіровоградській області, понад 600 людям уже зробили тести на наявність COVID-19 в організмі

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію Центру громадського здоров'я та місцеві ЗМІ.

Станом на 2 квітня в області 7 інфікованих коронавірусом. Протягом доби стало відомо про новий випадок інфікування. Детальної інформації про крайнього хворого на COVID-19 поки немає.

5 хворих - мешканці Кропивницького, двоє проживають у Долинському районі Кіровоградської області. Серед COVID-позитивних 5 чоловіків та дві жінки.

Нагадаємо, що перші випадки захворювання в області зафіксували 29 березня - одразу чотири.

Також директор департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Олег Рибальченко повідомив про те, що з 27 березня по 1 квітня в області було проведено 697 досліджень швидкими тестами на коронавірус. Лише за минулу добу зробили 165 експрес-тести.

Для того. аби запобігти розповсюдженню "китайського” вірусу в регіоні, усі приїжджі з-за кордону чи інших областей України, де лютує коронавірус, мають пройти обсервацію. Про таких людей одразу повідомлятимуть у поліцію та лабораторний центр, заявила заступниця голови ОДА Тетяна Волинець.

Додала, що зараз область готова надати місця для обсервації для 252 людей. Це будуть номера готелю "Турист” у Кропивницькому та палати у Знам'янській обласній бальнеологічній лікарні.

Тестування на зараження коронавірусом для всіх обов'язкове та безкоштовне. А от за проживання та харчування доведеться заплатити із власної кишені. За попередньою інформацією, проживання обійдеться від 200 до 300 гривень за добу. А триразове харчування - 185 гривень.

Як інформували RegioNews раніше, станом на 1 березня у Кропивницькому та Кіровоградській області виявили два нових випадки COVID-19, усього мова йде вже про 6 інфікованих.