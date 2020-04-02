Як долають коронавірус на Кіровоградщині 2 квітня
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію Центру громадського здоров'я та місцеві ЗМІ.
Станом на 2 квітня в області 7 інфікованих коронавірусом. Протягом доби стало відомо про новий випадок інфікування. Детальної інформації про крайнього хворого на COVID-19 поки немає.
5 хворих - мешканці Кропивницького, двоє проживають у Долинському районі Кіровоградської області. Серед COVID-позитивних 5 чоловіків та дві жінки.
Нагадаємо, що перші випадки захворювання в області зафіксували 29 березня - одразу чотири.
Також директор департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Олег Рибальченко повідомив про те, що з 27 березня по 1 квітня в області було проведено 697 досліджень швидкими тестами на коронавірус. Лише за минулу добу зробили 165 експрес-тести.
Для того. аби запобігти розповсюдженню "китайського” вірусу в регіоні, усі приїжджі з-за кордону чи інших областей України, де лютує коронавірус, мають пройти обсервацію. Про таких людей одразу повідомлятимуть у поліцію та лабораторний центр, заявила заступниця голови ОДА Тетяна Волинець.
Додала, що зараз область готова надати місця для обсервації для 252 людей. Це будуть номера готелю "Турист” у Кропивницькому та палати у Знам'янській обласній бальнеологічній лікарні.
Тестування на зараження коронавірусом для всіх обов'язкове та безкоштовне. А от за проживання та харчування доведеться заплатити із власної кишені. За попередньою інформацією, проживання обійдеться від 200 до 300 гривень за добу. А триразове харчування - 185 гривень.
Як інформували RegioNews раніше, станом на 1 березня у Кропивницькому та Кіровоградській області виявили два нових випадки COVID-19, усього мова йде вже про 6 інфікованих.
- 18:40 02 квітня За порушення карантину поліція відкрила 35 кримінальних проваджень
- 18:40 02 квітня У Львові на 3D-принтері друкують захисні маски для лікарів
- 18:38 02 квітня На Рівненщині не вистачило тестів для родини хворого на коронавірус монаха
- 18:31 02 квітня У Луганській області затримали проросійського бойовика
- 18:22 02 квітня Коронавірус на Херсонщині: після смерті медсестри довелося ізолювати 100 медиків
- 17:58 02 квітня Карантин і рейтинги партій: з'явилися свіжі дані
- 09:08 02 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів