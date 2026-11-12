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12 листопада 2026, 19:13

П'яний водій зіткнувся з двома авто у Києві

12 листопада 2026, 19:13
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Фото: скриншот із відео
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У Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Volkswagen та Skoda. Винуватець аварії мав ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на приладі Драгер показала 2,66 проміле алкоголю

Про це повідомили у патрульній поліції Києва, передає RegioNews.

Патрульні, які прибули на місце аварії, встановили, що ніхто з учасників ДТП не постраждав. Під час спілкування з ймовірним винуватцем інспектори помітили в нього явні ознаки сп'яніння.

Чоловік пройшов огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат становив 2,66 проміле.

Водія відсторонили від керування транспортним засобом. На нього склали адміністративні матеріали:

  • протокол за ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що спричинило ДТП;

  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп'яніння;

  • постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП — керування автомобілем без страхового поліса.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.

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