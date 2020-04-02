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02 квітня 2020, 11:16 6

Львівщина: 5 хворих на COVID-19 у важкому стані

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02 квітня 2020, 11:16 6
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На Львівщині підтверджено 12 випадків інфікування коронавірусом, одна людина одужала
Львівська інфекційна лікарня. Фото: Львівська міська рада
На Львівщині підтверджено 12 випадків інфікування коронавірусом, одна людина одужала

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"У Львівській обласній інфекційній лікарні 38 хворих, 5 із них у дуже важкому стані. Один вже підключений до апарату ШВЛ. Статистика смертності зростає по Україні з кожним днем", — розповів мер Львова Андрій Садовий.

Мер наголосив, що люди мають усвідомити загрозу, не можна бути такими необачними. В Польщі штрафують на 5 тис. злотих, якщо дитина до 18 років виходить з дому без батьків, забороняється ходити більше 2-ох людей разом. Якщо подивитись на статистику по Італії, то 10% людей, що захворіли на коронавірус — померли.

"А ми думаємо, що воно нас омине. Насправді ми зараз лише на старті, в нас очікується пік якраз на Великодні свята", - прогнозує міський голова.

В Україні підтверджено 804 випадки COVID-19. 20 випадків - летальні. 13 людей вже одужали.

У Львові в парках та скверах заборонили вживати їжу та напої. А також частково змінили правила відвідування торгових закладів. На вході у заклади повинні бути дезінфікуючі засоби. Усі торгові мережі мешканці та гості міста зможуть відвідувати лише у масках. Торгові мережі мають подбати про розміщення точок продажу масок.

Нагадаємо, у Львівській області медики та комунальники отримають доплати за роботу в умовах карантину. Для всіх інших працівників премії скасовуються, в тому числі й преміювання мера.

На Львівщині масово тестуватимуть населення на коронавірус. З наступного тижня перевірятимуть тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт із хворими на коронавірус.

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