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Ірина Федоляк
Журналіст
30 березня 2020, 13:55 2

Львівщина: медики та комунальники отримають доплати за роботу в умовах карантину

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30 березня 2020, 13:55 2
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Для всіх інших працівників премії скасовуються, в тому числі й преміювання мера
Фото: Львівська міська рада
Для всіх інших працівників премії скасовуються, в тому числі й преміювання мера

Сьогодні мер Львова Андрій Садовий підписав розпорядження, яке перерозподіляє фінансування зарплат в органах влади, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Цим розпорядженням передбачено виплату додатково по 10 000 грн усім лікарям та медсестрам, які будуть працювати з пацієнтами, хворими на COVID-19. Доплату отримають медики закладів міського та обласного підпорядкування. Головні лікарі повинні подати списки.

Передбачене збільшення преміювання тим працівникам комунальних служб, які забезпечуватимуть життєдіяльність міста в умовах карантину - штаб, двірники, працівники служби ритуальних послуг, водії громадського транспорту, соціальні працівники, аварійні служби.

Для всіх інших працівників премії скасовуються. Багато службовців вже перебувають у відпустках за свій рахунок або ж працюють з дому.

Водночас цим документом передбачено зняття преміювання міському голові Львова на час карантину.

Нагадаємо, в Івано-Франківську мер і його заступники віддадуть місячну зарплату на тести та апарати ШВЛ. Міський голова, його заступники та начальники управлінь місяць працюватимуть без зарплати, працівники виконкому - два тижні.

ОККО оплатить 50 тисяч перевезень медпрацівників через сервіси Uber, Uklon та Bolt. Компанія також придбала вісім апаратів штучної вентиляції легень

У Львівській області 5 підприємств перейшли на пошиття костюмів та масок. Львівські підприємці шиють захисні маски, костюми, закуповують обладнання для лікарень для протидії COVID-19.

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Автор(и) статті: Ірина Федоляк

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