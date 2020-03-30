Львівщина: медики та комунальники отримають доплати за роботу в умовах карантину

Для всіх інших працівників премії скасовуються, в тому числі й преміювання мера

Фото: Львівська міська рада

Для всіх інших працівників премії скасовуються, в тому числі й преміювання мера

Сьогодні мер Львова Андрій Садовий підписав розпорядження, яке перерозподіляє фінансування зарплат в органах влади, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Цим розпорядженням передбачено виплату додатково по 10 000 грн усім лікарям та медсестрам, які будуть працювати з пацієнтами, хворими на COVID-19. Доплату отримають медики закладів міського та обласного підпорядкування. Головні лікарі повинні подати списки.

Передбачене збільшення преміювання тим працівникам комунальних служб, які забезпечуватимуть життєдіяльність міста в умовах карантину - штаб, двірники, працівники служби ритуальних послуг, водії громадського транспорту, соціальні працівники, аварійні служби.

Для всіх інших працівників премії скасовуються. Багато службовців вже перебувають у відпустках за свій рахунок або ж працюють з дому.

Водночас цим документом передбачено зняття преміювання міському голові Львова на час карантину.

Нагадаємо, в Івано-Франківську мер і його заступники віддадуть місячну зарплату на тести та апарати ШВЛ. Міський голова, його заступники та начальники управлінь місяць працюватимуть без зарплати, працівники виконкому - два тижні.

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У Львівській області 5 підприємств перейшли на пошиття костюмів та масок. Львівські підприємці шиють захисні маски, костюми, закуповують обладнання для лікарень для протидії COVID-19.

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