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12 листопада 2026, 18:55

Наводив російські удари через Google Maps: жителя Краматорська засудили до 15 років

12 листопада 2026, 18:55
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Фото: Донецька обласна прокуратура
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Жителя Краматорська, який передавав російському військовому координати розташування українських захисників і допомагав наводити ворожі удари, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Як довели в суді, у квітні 2026 року 53-річний безробітний житель Краматорська почав спілкуватися в Telegram із військовослужбовцем збройних сил РФ. Через проросійські погляди чоловік погодився співпрацювати з ворогом і навіть відмовився від запропонованої грошової винагороди.

Упродовж наступних трьох місяців він майже щодня обговорював із російським куратором оперативну ситуацію в Краматорську та навколишніх населених пунктах.

Зокрема, засуджений надіслав п'ять текстових повідомлень зі скриншотами Google Maps, на яких позначив місця дислокації українських військових. Передані дані стосувалися розташування особового складу та військового транспорту Сил оборони.

Крім того, чоловік повідомляв російському військовому про вогневі позиції українських захисників, зокрема реактивних систем залпового вогню, а також звітував про рух безпілотників над містом.

Під час листування куратор повідомив агенту, що завдяки переданим ним координатам російські військові здійснили атаку.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому призначили 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили 36-річного військовослужбовця десантно-штурмового батальйону, який, за даними слідства, передавав російським спецслужбам інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України.

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