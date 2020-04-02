У столичні аптеки завезли 70 тисяч захисних масок

У четвер, 2 квітня до комунальних аптек столиці завезуть нову партію захисних медичних масок

Фото: flickr

У четвер, 2 квітня до комунальних аптек столиці завезуть нову партію захисних медичних масок

Про це повідомили в комунальному підприємстві "Фармація", передає RegioNews.

Повідомляється, що місто отримає 70 тисяч одноразових захисних масок, які можна буде купити в майже 100 аптеках і аптечних пунктах КП "Фармація".

Нові поставки залежать від логістичних проблем, повідомили в підприємстві. Відомо, що їхня ціна складає 15 гривень.

"Марлеві маски в нашій мережі аптек продаватимуть по 10 гривень за штуку. Кількість поки не підтверджена, але ми очікуємо, що їх буде не менше 25 тисяч штук", – йдеться в повідомленні.

Також у Києві біля входів до супермаркетів з'явились автомати із захисними масками. Їх встановлюють місцеві підприємці, а шиють українські виробники.

Відомо, що у автоматах ціна захисних масок становить 20 гривень.

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Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні було 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.