Коронавірус на Кіровоградщині: свіжа інформація про хворих
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Центр громадського здоров'я в Україні.
Також 1 квітня стало відомо про нові 4 підозри інфікування мешканців Кропивницького та області коронавірусом. З людьми працюють медики.
Тим часом голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь проінформував, що 5 хворих - це містяни Кропивницького. Зараз вони перебувають під контролем медиків у лікарнях обласного міста. Жінка з Долинського району лікується у ЦРЛ.
Додав, що для обсервації людей, які не мають можливості самоізолюватися або не погоджуються на це, обрали готель "Турист” і Знам’янську бальнеологічну лікарню. За словами головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, зараз понад 1200 жителів області потребують самоізоляції та обсервації, передають CBN.
Також усі мешканці області, які повертаються з-за кордону, мають обов'язково пройти ПРЛ-тестування.
Як писали RegioNews раніше, у мешканки Долинського району Кіровоградської області експрес-тест підтвердив інфікування коронавірусом.
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