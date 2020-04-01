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Олександра Василенко
журналіст
01 квітня 2020, 17:09 11

Коронавірус на Кіровоградщині: свіжа інформація про хворих

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01 квітня 2020, 17:09 11
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Станом на 1 березня у Кропивницькому та Кіровоградській області виявили два нових випадки COVID-19, усього мова йде вже про 6 інфікованих
Фото: Pixabay
Станом на 1 березня у Кропивницькому та Кіровоградській області виявили два нових випадки COVID-19, усього мова йде вже про 6 інфікованих

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Центр громадського здоров'я в Україні.

Також 1 квітня стало відомо про нові 4 підозри інфікування мешканців Кропивницького та області коронавірусом. З людьми працюють медики.

Тим часом голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь проінформував, що 5 хворих - це містяни Кропивницького. Зараз вони перебувають під контролем медиків у лікарнях обласного міста. Жінка з Долинського району лікується у ЦРЛ.

Додав, що для обсервації людей, які не мають можливості самоізолюватися або не погоджуються на це, обрали готель "Турист” і Знам’янську бальнеологічну лікарню. За словами головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, зараз понад 1200 жителів області потребують самоізоляції та обсервації, передають CBN.

Також усі мешканці області, які повертаються з-за кордону, мають обов'язково пройти ПРЛ-тестування.

Як писали RegioNews раніше, у мешканки Долинського району Кіровоградської області експрес-тест підтвердив інфікування коронавірусом.



Автор(и) статті: Олександра Василенко

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