В Львове в парках и скверах запретили употреблять еду и напитки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"На пятницу, субботу и воскресенье будет усилена работа нашей Муниципальной стражи и полиции по патрулированию парков, скверов. Потому что, честно говоря, то, что мы имели на прошлых выходных — это за гранью здравого смысла. Когда люди костер жгут, шашлыки делают. Это недопустимые вещи", — отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.
Если кто-то еще имеет сомнения, стоит посмотреть на ситуацию в Италии, Германии, Испании... Люди просто не понимают, на пороге какой беды стоит.
"Эта статистика, которую мы имеем, показывает динамику. Мы не можем спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в Украине. Но если мы будем придерживаться правил, то это гарантия того, что меньшее количество людей заболеют. И наши медицинские учреждения смогут справиться с тем количеством заболевших", - подчеркивает мэр.
Во Львове частично изменили правила посещения торговых заведений. На входе в заведения должны быть дезинфицирующие средства. Все торговые сети жители и гости города смогут посещать только в масках. Торговые сети должны позаботиться о размещении точек продаж масок.
Для дезинфекции в подъездах жилых домов во Львове купили специальное оборудование — аккумуляторные ранцевые опрыскиватели. Дезинфицируются подоконники, перила в домах, скамейки, детские и спортивные площадки. На улицах работают пылесосы и водовозки. Проводится дезинфекция улиц, остановок общественного транспорта.
В городе работает общественный транспорт — автобусы, трамваи и троллейбусы. Вход разрешен только в маске. Дважды в день транспорт дезинфицируют, а водители обеспечены средствами личной защиты. С понедельника начали экспресс-тестирование водителей.
В Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, во Львовской области 6. Зафиксировано 17 летальных случаев.
Напомним, во Львовской области медики и коммунальщики получат доплаты за работу в условиях карантина. Для всех других работников премии отменяются, в том числе и премирование мэра.
Во Львовской области будут массово тестировать население на коронавирус. Со следующей недели будут проверять тех, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с больными на коронавирус.
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