ІТ Arena 50% від вартості квитків спрямує на боротьбу з коронавірусом
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
"50% від вартості кожного проданого квитка на конференцію IT Arena, яка цього року відбудеться 2−4 жовтня, будуть перераховані на ініціативу львівського ІТ -кластеру United for health задля боротьби з поширенням коронавірусу у Львові та області", — розповідають організатори заходу.
United for health — екстрений проект львівського ІТ-кластеру для допомоги місту в боротьбі з поширенням коронавірусу. Першим етапом проєкту є запуск масового тестування населення та закупівля експрес-тестів, для визначення спалаху вірусу в місті та області та вчасній ізоляції хворих. Наступним етапом проєкту є створення Фонду, кошти з якого йтимуть на потреби міста та області, особливо медзакладів.
Нагадаємо, у Львівській області масово тестуватимуть населення на коронавірус. З наступного тижня перевірятимуть тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт із хворими на коронавірус.
На Львівщині розробили платформу "STOP COVID-19". На ресурсі подано координати медичних установ із зазначенням номерів телефонів лікарів.
ОККО оплатить 50 тисяч перевезень медпрацівників через сервіси Uber, Uklon та Bolt. Компанія також придбала вісім апаратів штучної вентиляції легень
На Львівщині 5 підприємств перейшли на пошиття костюмів та масок. Львівські підприємці шиють захисні маски, костюми, закуповують обладнання для лікарень для протидії COVID-19.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).
- 19:01 31 березня У лікаря, який тиснув руку Путіну, виявили коронавірус
- 18:50 31 березня Закарпаття: один з ватажків злочинного угруповання є депутатом райради
- 18:44 31 березня Через коронавірус промисловий гігант скорочує своє виробництво в Україні
- 18:31 31 березня Померло двоє лікарів Волинської обласної лікарні
- 18:26 31 березня COVID-19 у ДНР: оприлюднили дані
- 18:24 31 березня Якось не по сезону: у Херсоні ліквідували Службу щастя, яку очолювала Весна Карпук
- 14:58 31 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів