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Ірина Федоляк
Журналіст
31 березня 2020, 16:21 8

ІТ Arena 50% від вартості квитків спрямує на боротьбу з коронавірусом

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31 березня 2020, 16:21 8
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Кошти спрямують на закупівлю експрес-тестів для масового тестування населення на COVID-19
Фото: Львівська міська рада
Кошти спрямують на закупівлю експрес-тестів для масового тестування населення на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"50% від вартості кожного проданого квитка на конференцію IT Arena, яка цього року відбудеться 2−4 жовтня, будуть перераховані на ініціативу львівського ІТ -кластеру United for health задля боротьби з поширенням коронавірусу у Львові та області", — розповідають організатори заходу.

United for health — екстрений проект львівського ІТ-кластеру для допомоги місту в боротьбі з поширенням коронавірусу. Першим етапом проєкту є запуск масового тестування населення та закупівля експрес-тестів, для визначення спалаху вірусу в місті та області та вчасній ізоляції хворих. Наступним етапом проєкту є створення Фонду, кошти з якого йтимуть на потреби міста та області, особливо медзакладів.

Нагадаємо, у Львівській області масово тестуватимуть населення на коронавірус. З наступного тижня перевірятимуть тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт із хворими на коронавірус.

На Львівщині розробили платформу "STOP COVID-19". На ресурсі подано координати медичних установ із зазначенням номерів телефонів лікарів.

ОККО оплатить 50 тисяч перевезень медпрацівників через сервіси Uber, Uklon та Bolt. Компанія також придбала вісім апаратів штучної вентиляції легень

На Львівщині 5 підприємств перейшли на пошиття костюмів та масок. Львівські підприємці шиють захисні маски, костюми, закуповують обладнання для лікарень для протидії COVID-19.

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Автор(и) статті: Ірина Федоляк

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