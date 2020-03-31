ІТ Arena 50% от стоимости билетов направит на борьбу с коронавируса

Средства пойдут на закупку экспресс-тестов для массового тестирования населения на COVID-19

Фото: Львовский городской совет

Средства пойдут на закупку экспресс-тестов для массового тестирования населения на COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"50% от стоимости каждого проданного билета на конференцию IT Arena, которая в этом году состоится 2-4 октября, будут перечислены на инициативу львовского ІТ -кластера United for health для борьбы с распространением коронавируса во Львове и области", - рассказывают организаторы мероприятия.

United for health - экстренный проект львовского ІТ-кластера для помощи городу в борьбе с распространением коронавируса. Первым этапом проекта является запуск массового тестирования населения и закупка экспресс-тестов для определения вспышки вируса в городе и области и своевременная изоляция больных. Следующим этапом проекту является создание Фонда, средства из которого пойдут на нужды города и области, особенно медучреждений.

Напомним, во Львовской области будут массово тестировать население на коронавирус. Со следующей недели будут проверять тех, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с больными коронавирусом.

Во Львовской области разработали платформу "STOP COVID-19". На ресурсе представлены координаты медицинских учреждений с указанием номеров телефонов врачей.

ОККО оплатит 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Uklon и Bolt. Компания также приобрела восемь аппаратов искусственной вентиляции легких.

В Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок. Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19.

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