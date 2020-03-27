Во Львове подтвердили 3 случая инфицирования коронавирусом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Первому пациенту, у которого подтвердили инфицирования коронавирусом, сделали повторный анализ, он положительный, поэтому пациент на самоизоляции. Ориентировочно через 7 дней будут проводить повторное тестирование.
У женщины повторный анализ отрицательный, она продолжает быть на самоизоляции, поскольку еще нет результатов анализов ее родных. Женщине также будут делать повторное тестирование.
"В целом за весь период с подозрением на коронавирус к врачам инфекционной больницы обратилась 151 человек, на самоизоляции — 58, госпитализированы — 93, выписано — 38, в больнице остается 55 человек", — рассказала заместитель городского председателя Львова, руководитель городского оперативного штаба Галина Сличная.
По информации Львовской облгосадминистрации, третий пациент - мужчина 57-ми лет. Он недавно вернулся из Италии. По результатам теста у больного положительный результат. Пациент находится на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице.
Напомним, во Львовской области разработали платформу "STOP COVID-19". На ресурсе представлены координаты медицинских учреждений с указанием номеров телефонов врачей.
Во Львове начинают делать тесты на COVID-19, чтобы не возить их в Киев. Специалисты Львовского областного лабораторного центра МОЗ смогут делать около 100 тестов в день.
В Тернопольской области 26 случаев COVID-19, среди них ребенок 11 лет. 23 больных с Монастыриского района.
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