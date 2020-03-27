На Тернопільщині 26 випадків COVID-19, серед них дитина 11 років
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
Із 26 хворих 23 - з Монастириського району. Один чоловік помер.
COVID-19 підтверджено в одинадцятирічної дитини та її мами з Монастириського району, які перебувають в Тернопільській міській дитячій лікарні.
Захворів також житель міста Заліщики 57 років. Він знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги.
55-річний житель міста Тернополя. Він звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції.
А також житель Золотого Потоку Бучацького району.
Нагадаємо, станом на 26 березня на Тернопільщині виявлено 15 випадків захворювання на COVID-19, серед них 5 медиків. Медсестра з Монастириського району в реанімації.
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