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27 березня 2020, 10:23 3

На Тернопільщині 26 випадків COVID-19, серед них дитина 11 років

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27 березня 2020, 10:23 3
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23 хворих з Монастириського району
Фото з відкритих джерел
23 хворих з Монастириського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

Із 26 хворих 23 - з Монастириського району. Один чоловік помер.

COVID-19 підтверджено в одинадцятирічної дитини та її мами з Монастириського району, які перебувають в Тернопільській міській дитячій лікарні.

Захворів також житель міста Заліщики 57 років. Він знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги.

55-річний житель міста Тернополя. Він звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції.

А також житель Золотого Потоку Бучацького району.

Нагадаємо, станом на 26 березня на Тернопільщині виявлено 15 випадків захворювання на COVID-19, серед них 5 медиків. Медсестра з Монастириського району в реанімації.

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