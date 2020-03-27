COVID-19 на Одещині: вже є підтвердження п'ятого випадоку
Про це повідомляє голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
"Чоловік 1983 року народження повернувся з США та після виявлення симптомів звернувся до медиків. За їхньою інформацією, пацієнт самоізолювався та не контактував навіть із дружиною та дітьми. Стан чоловіка — задовільний. На даний момент у регіоні зафіксовано п’ять випадків захворювання на COVID-19", - написав Куций.
Як повідомляли RegioNews, 26 березня позитивні результати на COVID-19 надійшли стосовно чотирьох жителів Одеси.
Варто також нагадати, що з 25 березня у місті громадський транспорт працює в "спеціальному режимі".
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