COVID-19 на Одещині: вже є підтвердження п'ятого випадоку

Лабораторним центром у Одесі отримано позитивний результат дослідження на COVID-19, це вже п’ятий випадок захворювання на коронавірус

Фото: unsplash

Лабораторним центром у Одесі отримано позитивний результат дослідження на COVID-19, це вже п’ятий випадок захворювання на коронавірус

Про це повідомляє голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

"Чоловік 1983 року народження повернувся з США та після виявлення симптомів звернувся до медиків. За їхньою інформацією, пацієнт самоізолювався та не контактував навіть із дружиною та дітьми. Стан чоловіка — задовільний. На даний момент у регіоні зафіксовано п’ять випадків захворювання на COVID-19", - написав Куций.

Як повідомляли RegioNews, 26 березня позитивні результати на COVID-19 надійшли стосовно чотирьох жителів Одеси.

Варто також нагадати, що з 25 березня у місті громадський транспорт працює в "спеціальному режимі".

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