Другий випадок коронавірусу зафіксували в Донецькій області
Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.
Другий лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус на Донеччині. Цього разу - у 55-річної жительки...Опубліковано Павлом Кириленком Четвер, 26 березня 2020 р.
На сторінці в Facebook Бахмутської міської ради повідомили, що жінку ще 19 березня госпіталізували до КНП "Інфекційна лікарня м. Мирноград". Лікування в інфекційній лікарні триває, стан пацієнтки стабільний. Також зазначено, що контактні особи визначені, знаходяться на самоізоляції та під динамічним спостереженням довірених лікарів.
Опубліковано Бахмутська міська рада Четвер, 26 березня 2020 р.
Нагадаємо, перший підтверджений випадок в Донецькій області виявили 18 березня.
Загалом в Україні на ранок 27 березня, за інформацією МОЗ, коронавірус виявили у 218 людей.
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