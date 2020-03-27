Другий випадок коронавірусу зафіксували в Донецькій області

В Донецькій області лабораторно підтвердили другий випадок коронавірусу, захворіла 55-річна жителька Бахмуту

Фото: pixabay.com

В Донецькій області лабораторно підтвердили другий випадок коронавірусу, захворіла 55-річна жителька Бахмуту

Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

Другий лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус на Донеччині. Цього разу - у 55-річної жительки... Опубліковано Павлом Кириленком Четвер, 26 березня 2020 р.

На сторінці в Facebook Бахмутської міської ради повідомили, що жінку ще 19 березня госпіталізували до КНП "Інфекційна лікарня м. Мирноград". Лікування в інфекційній лікарні триває, стан пацієнтки стабільний. Також зазначено, що контактні особи визначені, знаходяться на самоізоляції та під динамічним спостереженням довірених лікарів.

Нагадаємо, перший підтверджений випадок в Донецькій області виявили 18 березня.

Загалом в Україні на ранок 27 березня, за інформацією МОЗ, коронавірус виявили у 218 людей.

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