Львівщина: понад 300 млн гривень мобілізували на протидію COVID-19

Це кошти з місцевих бюджетів, бізнесу та інших джерел

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Це кошти з місцевих бюджетів, бізнесу та інших джерел

Для боротьби із коронавірусом у Львівській області мобілізували 308 млн 570 тис грн. Зокрема, із місцевих бюджетів виділили 282 млн 470 тис гривень, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

Представники бізнесу скерували 18 млн 500 тис грн. ІТ-компанія "SoftServe” виділила 10 млн грн, компанія "Ензим” – 4 млн грн, ТОВ "Оскар” Моршинська – 1 млн грн, Галнафтогаз (ОККО) – 3 млн 400 тис грн, Львівгаз – 100 тис грн.

Окрім того, з інших джерел для боротьби із коронавірусною інфекцією виділили 7 млн 600 тис грн. Це кошти благодійної організації "Крила надії” у сумі 2 млн грн, БО "З янголом на плечі” скерувала 5 млн грн, а також меценат з Яворівського району надав кошти у сумі 600 тис грн.

Нагадаємо, голова Львівської ОДА закликає долучитися до збору коштів на протидію коронавірусу.

Львів виділив 50 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Кошти спрямують на придбання засобів індивідуального захисту працівників комунальних установ, закупівлю обладнання для лікарні швидкої допомоги.

На Львівщині виділять 25 млн гривень на профілактику коронавірусу. Кошти спрямують на профілактику та реагування можливих випадків зараження коронавірусом.

На Львівщині придбали медичне обладнання для протидії коронавірусу. Ще 500 тисяч гривень спрямують на придбання тест-систем.

Постановою Кабінету Міністрів виділено 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту. У разі потреби буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії.

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