Львовская область: более 300 млн гривен мобилизовали на противодействие COVID-19
Для борьбы с коронавирусом во Львовской области мобилизовали 308 млн 570 тыс грн. В частности, из местных бюджетов выделили 282 млн 470 тыс гривен, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.
Представители бизнеса направили 18 млн 500 тыс грн. ІТ-компания "SoftServe” выделила 10 млн грн, компания "Энзим” – 4 млн грн, ООО "Оскар” Моршинская – 1 млн грн, Галнафтогаз (ОККО) – 3 млн 400 тыс грн, Львовгаз 100 тыс грн.
Кроме того, из других источников для борьбы с коронавирусной инфекцией выделили 7 млн 600 тыс грн. Это средства благотворительной организации "Крылья надежды” в сумме 2 млн грн, БО "С ангелом на плече” направила 5 млн грн, а также меценат из Яворовского района предоставил денежные средства в сумме 600 тыс грн.
Напомним, глава Львовской ОГА призывает присоединиться к сбору средств на противодействие коронавирусу.
Львов выделил 50 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Средства направят на приобретение средств индивидуальной защиты работников коммунальных учреждений, закупку оборудования для больницы скорой помощи.
Во Львовской области выделят 25 млн гривен на профилактику коронавируса. Средства направят на профилактику и реагирования возможных случаев заражения коронавирусом.
Во Львовской области приобрели медицинское оборудование для противодействия коронавирусу. Еще 500 тысяч гривен направят на приобретение тест-систем.
Постановлением Кабинета Министров выделено 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет немедленно выделено 500 миллионов на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии.
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