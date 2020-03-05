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05 березня 2020, 15:34 1

На Львівщині придбали медичне обладнання для протидії коронавірусу

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05 березня 2020, 15:34 1
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Ще 500 тисяч гривень спрямують на придбання тест-систем
Фото із сайту Львівської ОДА
Ще 500 тисяч гривень спрямують на придбання тест-систем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

"Вартість згідно із кошторисною довідкою становить 3,7 млн грн. Комісія погодила можливість використання головою облдержадміністрації до 25 млн грн у випадку потреби. Перший транш 7,5 млн грн скерують у три обласні установи – інфекційну лікарню, центр громадського здоров’я та обласний центр екстреної допомоги для закупівлі засобів захисту та обладнання для боротьби із коронавірусом", - наголосив під час брифінгу заступник голови Львівської ОДА Іван Собко..

Високоякісне обладнання ЕКМО планують закупити за співфінансування із міською радою Львова.

Серед придбаного обладнання апарат ручної вентиляції легень, маски, апарат для дозованого введення медичних препаратів і апарат для визначення рівня насичення крові киснем. Це обладнання автоматичне, і не потребує постійної присутності медичного працівника біля хворого.

"Ми отримали 73 пульсоксиметри, 73 апартати для дозування, 660 тисяч масок, 64 комплекти ручних апаратів для штучної вентиляції легень та 4 оксигенатори", - розповів т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько.

Обладнання отримають Львівська обласна інфекційна лікарня, лікарня швидкої допомоги міста Львова, регіональний фтизіо-пульмонологічний центр на вулиці Зеленій та опорні заклади по території області, які визначені як резервні на випадок ускладнення епідеміологічної ситуації.

Ще півмільйона гривень планують скерувати на закупівлю українських тест-систем.

Нагадаємо, учора у Львові наголосили, що в місті і досі немає тест-систем для перевірки на коронавірус.


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