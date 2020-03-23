У Миколаєві обмежать проїзд у транспорті для пільговиків

Миколаївський виконком ухвалив рішення тимчасово обмежити пільговий проїзд у місті з 25 березня

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Миколаївський виконком ухвалив рішення тимчасово обмежити пільговий проїзд у місті з 25 березня

Про це повідомляється на сторінці "Миколаїелектротрансу" у Facebook, передає RegioNews.

Виконком обмежив безкоштовний проїзд пільговикам у Миколаєві на час карантину. Люди пільгових категорій населення з 5:30 до 10:00 ранку та з 16:00 до 19:00 вечора не будуть мати можливості безкоштовного проїзду. З 10:00 ранку і до 16:00 зможуть користуватися пільгою.

"Миколаївелектротранс" повідомив, що рішення набирає чинності на час карантину з 25 березня для всіх категорій пільговиків.

"В інший час проїзд для пільгових категорій залишається безкоштовним. Перевезення пасажирів без засобів захисту органів дихання заборонені", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ігровому клубі Миколаєва додумалися продавати сіль і борошно, щоб не закриватися на карантин.