У Миколаєві обмежать проїзд у транспорті для пільговиків
Про це повідомляється на сторінці "Миколаїелектротрансу" у Facebook, передає RegioNews.
Виконком обмежив безкоштовний проїзд пільговикам у Миколаєві на час карантину. Люди пільгових категорій населення з 5:30 до 10:00 ранку та з 16:00 до 19:00 вечора не будуть мати можливості безкоштовного проїзду. З 10:00 ранку і до 16:00 зможуть користуватися пільгою.
"Миколаївелектротранс" повідомив, що рішення набирає чинності на час карантину з 25 березня для всіх категорій пільговиків.
"В інший час проїзд для пільгових категорій залишається безкоштовним. Перевезення пасажирів без засобів захисту органів дихання заборонені", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в ігровому клубі Миколаєва додумалися продавати сіль і борошно, щоб не закриватися на карантин.
- 14:35 23 березня В аеропорту "Бориспыль" працює два термінали на приліт і на виліт
- 14:30 23 березня У Вінниці б’ють через коронавірус: у СБУ розповіли про фейк
- 14:24 23 березня У МОЗ пояснили, в яких випадках "швидка" таки робитиме тести на коронавірус
- 14:16 23 березня Кличко просить Кабмін скасувати ПДВ на комунальні послуги
- 14:03 23 березня Україна входить у нову фазу боротьби з коронавірусом - Ємець
- 14:01 23 березня У Києві вводять обмеження на відвідування магазинів та аптек
- 10:41 23 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ