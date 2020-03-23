У Чернівцях почали перевіряти документи у громадян

У громадян, які в’їжджають в Чернівці почали перевіряти документи. Мер Чернівців рекомендує усім мати при собі документ, який засвідчує фактичне місце проживання особи

У громадян, які в’їжджають в Чернівці почали перевіряти документи. Мер Чернівців рекомендує усім мати при собі документ, який засвідчує фактичне місце проживання особи

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