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23 березня 2020, 11:32 9

У Чернівцях почали перевіряти документи у громадян

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23 березня 2020, 11:32 9
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У громадян, які в’їжджають в Чернівці почали перевіряти документи. Мер Чернівців рекомендує усім мати при собі документ, який засвідчує фактичне місце проживання особи
У громадян, які в’їжджають в Чернівці почали перевіряти документи. Мер Чернівців рекомендує усім мати при собі документ, який засвідчує фактичне місце проживання особи

Про це міський голова Олексій Каспрук заявив під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"Ще немає рішення Президента та Верховної Ради про введення надзвичайного стану. Та ми бачимо світову практику, розуміємо, з чим можемо стикнутися. Тому я закликаю чернівчан, хто не має правильно оформленого документа, який підтверджує ваше фактичне місце проживання. Тобто, паспорт зі штампом про реєстрацію. Або інші документи, найближчими днями", - сказав мер.

Нагадаємо, у Чернівцях ввели обов’язковий масковий режим і температурний скринінг.

Також в Чернівцях зупинили будівельні роботи і проїзд транзитного транспорту.

Раніше у Чернівцях на карантин закрили парки, а міська та обласна влада звернулися до президента з проханням ввести в області надзвичайний стан.

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