У Чернівцях почали перевіряти документи у громадян
Про це міський голова Олексій Каспрук заявив під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
"Ще немає рішення Президента та Верховної Ради про введення надзвичайного стану. Та ми бачимо світову практику, розуміємо, з чим можемо стикнутися. Тому я закликаю чернівчан, хто не має правильно оформленого документа, який підтверджує ваше фактичне місце проживання. Тобто, паспорт зі штампом про реєстрацію. Або інші документи, найближчими днями", - сказав мер.
Нагадаємо, у Чернівцях ввели обов’язковий масковий режим і температурний скринінг.
Також в Чернівцях зупинили будівельні роботи і проїзд транзитного транспорту.
Раніше у Чернівцях на карантин закрили парки, а міська та обласна влада звернулися до президента з проханням ввести в області надзвичайний стан.
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