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18 березня 2020, 17:42 2

У Львові Епіцентр та Нова лінія працюють за окремим статусом

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18 березня 2020, 17:42 2
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Попри заборону роботи усіх закладів, окрім аптек, продуктових крамниць та АЗС, деякі непродовольчі магазини не зачиняються
Фото: скріншот із сайту магазину
Попри заборону роботи усіх закладів, окрім аптек, продуктових крамниць та АЗС, деякі непродовольчі магазини не зачиняються

Як передає RegioNews, посилаючись на Львівську міську раду, про це заявила керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові Галина Слічна.

На засіданні штабу розглядали питання функціонування будівельних супермаркетів, таких як "Нова лінія" та "Епіцентр". Ці установи будуть працювати за окремим протоколом з дотриманням деяких правил.

Нагадаємо, з 16 березня Львів закрив всі магазини, крім продуктових і аптек.

На сайті "Епіцентру" висить повідомлення, що вони працюють. Мова про онлайн та торгові приміщення магазинів. Тимчасово не працюють магазини лише у двох містах - Чернівцях та Коломиї Івано-Франківської області. Графік роботи усіх інших з 8 до 22 години, деякі починають роботу о 9 годині, інші закінчують трохи раніше - о 20, 21 або ж о 21:30.

"За порушення правил карантину штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а для посадових осіб – від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. За порушення карантину, що призвело до смерті третіх осіб передбачено від 5 до 8 років ув’язнення”, – зауважив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради.

Це була відповідь на повідомлення, що гіпермаркет "Епіцентр”, як і деякі інші непродовольчі магазини в місті і досі працюють.

Нагадаємо, в Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.


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