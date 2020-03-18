У Львові Епіцентр та Нова лінія працюють за окремим статусом
Як передає RegioNews, посилаючись на Львівську міську раду, про це заявила керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові Галина Слічна.
На засіданні штабу розглядали питання функціонування будівельних супермаркетів, таких як "Нова лінія" та "Епіцентр". Ці установи будуть працювати за окремим протоколом з дотриманням деяких правил.
Нагадаємо, з 16 березня Львів закрив всі магазини, крім продуктових і аптек.
На сайті "Епіцентру" висить повідомлення, що вони працюють. Мова про онлайн та торгові приміщення магазинів. Тимчасово не працюють магазини лише у двох містах - Чернівцях та Коломиї Івано-Франківської області. Графік роботи усіх інших з 8 до 22 години, деякі починають роботу о 9 годині, інші закінчують трохи раніше - о 20, 21 або ж о 21:30.
"За порушення правил карантину штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а для посадових осіб – від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. За порушення карантину, що призвело до смерті третіх осіб передбачено від 5 до 8 років ув’язнення”, – зауважив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради.
Це була відповідь на повідомлення, що гіпермаркет "Епіцентр”, як і деякі інші непродовольчі магазини в місті і досі працюють.
Нагадаємо, в Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
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